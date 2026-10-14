FINconsult 19. oktobra počinje sa 47. ciklusom Edukacije za vođenje poslovnih knjiga

FINconsult 19. oktobra 2026. godine počinje s nastavom u okviru 47. ciklusa Edukacije za vođenje poslovnih knjiga, namijenjene svima koji žele steći praktična znanja potrebna za samostalno obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, unaprijediti postojeće kompetencije ili povećati mogućnosti za zaposlenje i pokretanje vlastitog biznisa.

Nastava počinje u ponedjeljak, 19. oktobra 2026. godine. Edukacija traje deset sedmica i obuhvata ukupno 40 časova raspoređenih kroz 11 tematskih modula. Nastavu je moguće pratiti uživo u Tuzli ili online, čime je edukacija dostupna polaznicima iz cijele Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Program je usmjeren na praktičan rad i osposobljavanje polaznika za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava, poduzetnika i obrtnika. Tokom edukacije obrađuju se finansijsko, materijalno i trgovačko knjigovodstvo, obračun plaća i drugih naknada, blagajničko poslovanje, PDV evidencije, zaključna knjiženja, obračun finansijskog rezultata, sastavljanje finansijskih izvještaja te obračun poreza na dohodak i poreza na dobit.

Posebna pažnja posvećena je radu na konkretnim primjerima, poslovnoj dokumentaciji i knjiženju poslovnih promjena u odgovarajućim aplikativnim programima. Prethodno znanje i iskustvo u knjigovodstvu nisu obavezni, zbog čega je edukacija pogodna i za početnike koji žele napraviti prve korake u ovoj oblasti.

Nastavu realizuju iskusni predavači i stručnjaci iz oblasti računovodstva, finansija i revizije, koji polaznicima prenose znanja primjenjiva u svakodnevnom poslovanju.

Edukaciju za vođenje poslovnih knjiga do sada je završilo više od 3.100 polaznika, a više od 90% njih pronašlo je zaposlenje, unaprijedilo svoju profesionalnu poziciju ili pokrenulo vlastiti knjigovodstveni servis.

Po završetku edukacije i uspješno položenom završnom testu polaznici dobijaju Uvjerenje o završenoj edukaciji.