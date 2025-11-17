Normalizovano grijanje u Tuzli, evo zašto nastaju prekidi isporuke

RTV SLON
GV Tuzla, Termoelektrana

Normalizovano grijanje u Tuzli, saopštili su jutros iz Centralnog grijanja d.d. Tuzla uz potvrdu da je isporuka toplotne energije na području grada uredna i da službe preduzeća kontinuirano prate stanje sistema te provode sve potrebne aktivnosti kako bi distribucija bila stabilna.

Toplifikacijski sistem Tuzle zasniva se na jedinstvenom modelu u kojem Centralno grijanje distribuira toplotnu energiju do krajnjih korisnika, dok se sama toplina proizvodi u Termoelektrani Tuzla. To znači da Centralno grijanje nije proizvođač topline, već kupuje toplu vodu iz termoenergetskog postrojenja Termoeletrane Tuzla i transportuje je kroz mrežu do domaćinstava i poslovnih objekata.

Prekidi koji se ponekad dese u cijelom gradu nisu uzrokovani kvarovima na mreži Centralnog grijanja, nego tehničkim problemima u Termoelektrani Tuzla. Kada se u proizvodnom pogonu pojavi kvar, posebno na sistemu za zagrijavanje i cirkulaciju vode, elektrana privremeno gubi mogućnost isporuke tople vode prema Centralnom grijanju, što automatski dovodi do prekida snabdijevanja u cijelom gradu.

U takvim situacijama Centralno grijanje može samo pratiti stanje, preuzeti informacije od Termoelektrane i čekati ponovno uspostavljanje stabilne proizvodnje. Kada elektrana otkloni kvar, toplina se vraća u mrežu i grijanje se normalizuje, kao što je i slučaj ovog jutra.

Građani Tuzle danas imaju uredno grijanje, a nadležne službe poručuju da ostaju u stalnom nadzoru sistema kako bi reagovali na svaku promjenu stanja i osigurali pouzdanu isporuku u nastavku sezone.

