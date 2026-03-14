Nove promjene za vozače: Šta u BiH znači treća tablica?

U Bosni i Hercegovini uvedene su nove promjene u oblasti registracije vozila, vozačkih dozvola i licenciranja profesionalnih vozača. Kako je saopćilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, cilj izmjena je pojednostavljenje procedura, smanjenje administrativnih obaveza i usklađivanje domaćih propisa sa praksom Evropske unije.

Izmjene su objavljene u Službenom glasniku BiH i odnose se na tri propisa: Pravilnik o registraciji vozila, Pravilnik o vozačkim dozvolama i Pravilnik o uslovima za izdavanje vozačkih dozvola i kvalifikacijskih kartica.

Dodatna registarska tablica

Jedna od najznačajnijih novina je mogućnost izdavanja dodatne registarske tablice, koja se često naziva trećom tablicom. Ova tablica izdaje se u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja jedne od postojećih, što bi posebno trebalo olakšati rad prijevoznicima.

Prema novim pravilima, dodatna tablica može se izdati za teže kategorije vozila i njihove prikolice. Rok za izdavanje je osam radnih dana, dok se u hitnim slučajevima tablica može dobiti u roku od tri dana.

Na ovaj način smanjuje se mogućnost da vozila budu van upotrebe duži period zbog administrativnih procedura.

Također je ukinuta dosadašnja obaveza objavljivanja gubitka ili krađe registarske tablice u Službenom glasniku, što vozačima štedi vrijeme i troškove.

Nove tablice za motocikle

Promjene se odnose i na registarske tablice za motocikle. One će ubuduće biti standardizirane i imat će plavo polje sa oznakom BIH, slično kao kod tablica za putnička vozila.

Predviđene su dvije dimenzije tablica:

– 240 × 130 milimetara za motocikle jače od 101 kubnog centimetra

– 170 × 130 milimetara za motocikle manjeg obima motora

Cilj ovih izmjena je usklađivanje izgleda registarskih tablica sa evropskim standardima i lakše prepoznavanje vozila iz Bosne i Hercegovine u međunarodnom saobraćaju.

Olakšana registracija određenih vozila

Nova pravila donose i olakšice za vlasnike pojedinih kategorija vozila. Registracija oldtajmera, traktora, radnih mašina, motokultivatora i vozila do 50 kubika više nema vremensko ograničenje.

Ipak, vlasnici su i dalje obavezni redovno obavljati tehnički pregled i imati važeću policu osiguranja.

Promjene kod vozačkih dozvola

Izmjene su uvedene i u Pravilnik o vozačkim dozvolama. Jedna od važnijih novina odnosi se na profesionalne vozače kojima je zabranjeno upravljanje samo određenom kategorijom vozila.

Umjesto potpunog oduzimanja vozačke dozvole, sada se može izdati zamjenska dozvola u kojoj se upisuje zabrana upravljanja samo određenom kategorijom vozila.

Na taj način vozači mogu nastaviti raditi s drugim kategorijama vozila dok traje zabrana.

Uvedeni su i novi obrasci te preciznije procedure kako bi se sistem ujednačio na području cijele Bosne i Hercegovine.

Centri izvrsnosti i nove licence

Treći set izmjena odnosi se na izdavanje licenci i kvalifikacijskih kartica profesionalnih vozača.

Najveća novina je uvođenje modela „Centar izvrsnosti“. Kompanije koje imaju veliki vozni park i dugogodišnje iskustvo moći će dio obuke za svoje vozače organizovati unutar vlastite firme. Ispiti će se i dalje polagati pred ovlaštenim stručnim institucijama.

Sve ove promjene predstavljaju pokušaj modernizacije sistema registracije vozila i izdavanja vozačkih dozvola u Bosni i Hercegovini te njegovo usklađivanje sa standardima Evropske unije.