Pojačan promet na pojedinim graničnim prelazima pri izlazu iz BiH

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Gorica, Zupci i Bijača.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 9 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Konjic-Jablanica (u blizini tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Zbog radova na sanaciji semafora u Konjicu (na raskrsnici M-17 i R-435), vozila saobraćaju usporeno.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Do 24.09. zbog izvođenja radova, u terminu od 8 do 15 sati, obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Bileća-GP Deleuša. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na GP Klobuk (Trebinje-Nikšić).

Večeras od 19 sati do sutra ujutro do 5 sati zbog neophodnih radova usporeno će se saobraćati kroz tunel Karaula na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj, javio je BIHAMK.