Novi detalji o požaru na pijaci Arizona: Bez povrijeđenih, istraga traje

Ali Huremović

Požar na pijaci Arizona u Brčkom izbio je u nedjelju u večernjim satima i u potpunosti uništio halu s tekstilnom robom. Policiji Brčko distrikta BiH požar je prijavljen u 18.37 sati, nakon čega su na lice mjesta upućeni pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i policijski službenici.

Portparol Policije Brčko distrikta BiH, Dževida Hukičević, potvrdila je da je požar lokalizovan i da nema povrijeđenih osoba. Na gašenju su, osim brčanskih vatrogasaca, učestvovali i vatrogasci iz Gradačca koji su stigli s dva vozila, s obzirom na blizinu Gradačačke pijace koja se nalazi svega nekoliko metara od mjesta požara.

Prema riječima očevidaca, vatra se širila izuzetno brzo, a gust dim bio je vidljiv kilometrima daleko. Trgovci su u šoku, navodeći da je roba izgorjela u svega nekoliko minuta, bez mogućnosti da bilo šta spasu.

„Sve je izgorjelo u nekoliko minuta. Nismo mogli ništa spasiti“, rekao je jedan od trgovaca prisutnih na licu mjesta.

Pojedini su izrazili sumnju da je požar možda podmetnut, no za sada nema zvanične potvrde. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre na okolne hale.

U neposrednoj blizini današnjeg požara ranije su evidentirana slična dešavanja – 2019. godine izbio je požar na Gradačačkoj pijaci, a sličan incident zabilježen je i 2016. godine.

Mjesto događaja trenutno je pod policijskim nadzorom, a istraga o uzroku požara je u toku.

pročitajte i ovo

BiH

Reprezentacija BiH danas počinje pripreme za Kipar i Maltu

Istaknuto

Uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog razbojništva u Tuzli

Istaknuto

Sloboda 2024 ostvarila ubjedljivu pobjedu, uspješni nastupi i mlađih selekcija

Tuzla i TK

Sutra zvanični početak grijne sezone u Tuzli

Vijesti

Vučić: Neću se ponovo kandidovati za predsjednika

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]