Novi pokušaj nakon blokade: Vijeće ministara BiH zakazalo novu sjednicu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održat će 96. sjednicu u ponedjeljak, 8. decembra, s početkom u 12 sati, potvrđeno je iz VMBiH. Prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno.

Ova sjednica dolazi dan nakon što prethodna nije održana zbog izostanka konsenzusa o predloženom dnevnom redu. Protiv njegovog usvajanja glasali su ministri iz SNSD-a, ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić te ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Na jučerašnjoj sjednici Vijeće ministara trebalo je razmatrati nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, nacrt izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH, kao i prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom. Riječ je o dokumentima koji se smatraju prioritetima na evropskom putu i ključnim za usvajanje pregovaračkog okvira za Bosnu i Hercegovinu.