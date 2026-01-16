Vijeće ministara BiH usvojilo Program ekonomskih reformi

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program ekonomskih reformi BiH za period 2026–2028 i jednoglasno odlučilo da ga uputi Europskoj komisiji, kao dokument koji, zajedno s Reformskom agendom, ima važnu ulogu u procesu stabilizacije i pridruživanja te ispunjavanju ekonomskih kriterija za članstvo u Evropskoj uniji.

Program ekonomskih reformi BiH 2026–2028 definira mjere ekonomske politike na svim nivoima vlasti u naredne tri godine, a usklađen je s tri pravca održivog razvoja, dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, pametan rast i društvo jednakih mogućnosti, uz dvije horizontalne teme, ljudski kapital za budućnost i princip da niko ne smije biti isključen.

U dokumentu su navedene i makroekonomske projekcije za period 2026–2028. godine, prema kojima se u 2026. godini očekuje realni rast bruto domaćeg proizvoda od oko 2,6 posto, koji bi, prema projekcijama, trebalo prvenstveno da bude vođen jačanjem domaće potražnje.