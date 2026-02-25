Vijeće ministara BiH danas zasjeda: Razmatra se Plan rasta EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas zasjeda s obimnim dnevnim redom na kojem se, pored niza zakona i odluka, razmatra i Plan rasta EU za Zapadni Balkan, instrument koji bi mogao potaknuti ekonomski razvoj i ubrzati reforme usklađene sa evropskim standardima, a iznosi potencijalno stotine miliona eura za projekte i investicije u zemlji.

Sjednica Vijeća ministara BiH najavljena je za 12 sati, a jedan od predloženih zakona je Nacrt zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, kao i Prijedlog odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere na uvoz čelika i čeličnih proizvoda, predloženu od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Među tačkama dnevnog reda je i Informacija o zaključivanju sporazuma za Instrument za reforme i rast sa Evropskom komisijom, u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan, te izvještaj o saradnji s Hrvatskom u nadzoru državne granice. Dnevni red predviđa i razmatranje Nacrta osnova za vođenje pregovora o izmjenama Vojno-finansijskog sporazuma s Turskom, te prijedlog odluke o izmjenama u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Plan rasta EU za Zapadni Balkan, koji se razmatra na današnjoj sjednici, podrazumijeva reforme i ulaganja usmjerene na ekonomski razvoj, unapređenje infrastrukture, stimulaciju privatnog sektora i jačanje regionalne integracije, a ključan je za pristup finansijskim sredstvima koja su uslovljena ispunjavanjem reformskih obaveza.

Pred ministrima bi se također trebale naći informacije o stanju u sektoru turizma u BiH te izvještaj o provođenju sporazuma o saradnji u nadzoru granice za 2025. godinu, dok se u drugom krugu glasanja očekuje izjašnjavanje o izmjenama i dopunama vojno-finansijskih dokumenata i drugim aktima koji se tiču javnih institucija i finansijskih obaveza države.