Novi zakon o zaštiti ličnih podataka: Nema više davanja matičnog broja, etničkog porijekla, seksualne orijentacije

Na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti ličnih podataka, objavljen u „Službenim novinama BiH“ broj 12/25, koji donosi stroža pravila o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja podataka građana. Ovim zakonom obuhvaćena su sva privredna društva, javni organi, organi uprave, udruženja i sve druge institucije i pravna lica koja vrše obradu ličnih podataka.

Lični podaci, prema zakonu, obuhvataju ime i prezime, adresu, e-mail, jedinstveni matični broj (JMBG), snimak lica, kao i bilo koji drugi podatak koji može omogućiti identifikaciju osobe. Novi propisi jasno definišu da se svi koji rukuju ovim informacijama moraju pridržavati najviših standarda zaštite privatnosti.

Zakon posebno naglašava da je zabranjena obrada osjetljivih kategorija ličnih podataka, uključujući rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, pripadnost sindikatu, genetske i biometrijske podatke, kao i podatke o zdravlju, polnom životu i seksualnoj orijentaciji.

To znači da poslodavci, institucije i druge organizacije više ne smiju tražiti niti čuvati kopije ličnih dokumenata poput lične karte ili vozačke dozvole, osim u izuzetnim slučajevima kada se dokument pokazuje samo na uvid, radi popunjavanja obrazaca koji su zakonski propisani, poput obrasca za prijavu obaveznog osiguranja (JS3100).

U skladu s novim pravilima, u dokumentima firmi i drugim evidencijama ne smije se navoditi JMBG, broj lične karte ili bilo koji podatak koji bi omogućio jedinstvenu identifikaciju građana.

Takođe, novi zakon jasno propisuje da uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja da se ne vodi krivični postupak ne smiju biti predmet obrade, osim u slučajevima kada to rade nadležna javna preduzeća i organi u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.

Ovim izmjenama Bosna i Hercegovina uvodi viši nivo zaštite privatnosti građana i usklađuje svoje propise s evropskim standardima zaštite podataka, čime se dodatno štiti pravo svakog pojedinca na privatnost i sigurnost svojih ličnih informacija.