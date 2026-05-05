NS/FS BiH: Poznato koji klubovi su dobili licence za narednu sezonu

Prvostepena komisija za licenciranje klubova NS/FS BiH održala je sjednicu 4. maja u Sarajevu, na kojoj je odlučivano o licencama za sezonu 2026/2027.

Licencu za učešće u WWIN ligi BiH dobili su FK Sarajevo, NK Široki Brijeg, FK Borac Banja Luka, HŠK Zrinjski Mostar, HŠK Posušje, FK Željezničar, FK Velež i FK Sloga Doboj.

Licencu za WWIN ligu BiH nisu dobili FK Rudar-Prijedor i FK Radnik Bijeljina.

Kada je riječ o UEFA-inim klupskim takmičenjima, licencu su dobili NK Široki Brijeg, FK Borac, HŠK Zrinjski, FK Sarajevo, FK Željezničar, FK Velež i HŠK Posušje.

Licencu za UEFA-ina takmičenja nisu dobili FK Sloga Doboj, FK Radnik Bijeljina i FK Rudar-Prijedor.

Za UEFA-ina klupska takmičenja za žene licencu su dobili SFK 2000 Sarajevo i ŽF/NK Emina Mostar.

Licencu za Premijer žensku ligu BiH dobili su ŽFK SFK 2000 Sarajevo, ŽF/NK Emina Mostar, ŽFK Leotar Trebinje, ŽFK Radnik Beotole Bijeljina, ŽFK Spartak 2013 Banja Luka i SFK Libero Goražde.

Licencu za Premijer žensku ligu BiH nisu dobili ŽNK Iskra Bugojno i ŽFK Fortuna Živinice.

Iz NS/FS BiH navode da klubovi, u skladu s pravilnicima o licenciranju, imaju pravo žalbe Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova u roku od 15 dana od prijema pisanih odluka.