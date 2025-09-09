Objavljen Javni konkurs za prijem policijskih službenika u MUP TK

Na osnovu važećih zakonskih odredbi i odluka Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za izbor raspisala je Javni konkurs – oglas za prijem kandidata u čin “Policajac” i čin “Mlađi inspektor” u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Konkursom je predviđen prijem ukupno 200 izvršilaca, od čega 180 u činu policajca i 20 u činu mlađeg inspektora. U čin policajca mogu se prijaviti kandidati sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme društvenog ili tehničkog smjera. U čin mlađeg inspektora mogu se prijaviti kandidati sa najmanje VII stepenom stručne spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi sa najmanje 180 ECTS bodova. Za ovu poziciju prihvatljivi su studijski programi Fakulteta kriminalističkih nauka, Pravnog, Ekonomskog i Saobraćajnog fakulteta te Fakulteta političkih nauka – Odsjek sigurnost.

Tekst javnog konkursa dostupan je ovdje