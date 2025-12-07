Objavljena lista najčitanijih Wikipedia članaka u 2025. godini

Wikipedia je objavila listu najčitanijih članaka za 2025. godinu, tokom koje su korisnici proveli oko 2,4 milijarde sati čitajući sadržaje na engleskoj verziji ove najveće online enciklopedije. Na vrhu liste našao se članak o Čarliju Kirku, američkom konzervativnom aktivisti koji je postao globalna vijest nakon što je 10. septembra upucan na univerzitetskom kampusu. Njegova stranica zabilježila je gotovo 45 miliona pregleda, od čega je više od 40 posto došlo izvan Sjedinjenih Država. Samo dan nakon smrti, članak o Kirku pročitan je 15 miliona puta, u prosjeku više od 170 puta u sekundi.

Drugo mjesto zauzela je stranica „Smrti u 2025“, redovni visokopozicionirani članak na Wikipedijinoj listi, sa 42,5 miliona pregleda. Na trećem mjestu nalazi se stranica o serijskom ubici Edu Gejnu, čiju je popularnost podstakla Netflixova antologijska serija „Monster“, čija se treća sezona bavi zločinima „Kasapina iz Plejnfilda“.

Članak o Donaldu Trampu završio je na četvrtom mjestu sa 25,1 milion pregleda, što mu je osmo pojavljivanje među najčitanijima u godini. Peto mjesto pripalo je članku o papi Lavu XIV, prvom papi rođenom u SAD-u.

U prvih deset našli su se i novoizabrani gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani, preminuli muzičar Ozi Ozborn te filmovi „Sinners“ Rajana Kuglera i „Superman“ Gana. Među najčitanijim naslovima nalaze se i teme vezane za Ilona Muska, papu Franju, popularne TV serije i filmove, sport i pop kulturu.

Najčitaniji Wikipedia članci u 2025. godini: