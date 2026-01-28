Objavljene liste kandidata za prijem u MUP TK-a

Komisija za izbor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila je liste kandidata za prijem policijskih službenika po Javnom konkursu raspisanom 10. septembra 2025. godine.

Konkurs se odnosio na prijem 180 kandidata za početni čin „policajac“ (prvi nivo pristupanja policijskom organu) i 20 kandidata za čin „mlađi inspektor“ (drugi nivo pristupanja policijskom organu).

Na osnovu Zakona o policijskim službenicima TK-a i Pravilnika o postupku testiranja kandidata, objavljene su sljedeće liste:

Lista kandidata za čin „mlađi inspektor“ – sadrži rezultate ostvarene na svim testovima, konačne bodove svih kandidata koji su pristupili testiranju, kao i listu kandidata predloženih za osnovnu obuku za kadete.

Lista kandidata za čin „policajac“ – sadrži rezultate po testovima i konačne rezultate kandidata, nakon provedenog žalbenog postupka.

Kandidati su na listama navedeni pod dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa.