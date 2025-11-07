Objavljeni rezultati obdukcije žrtava požara u Domu penzionera Tuzla

Tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljeni su rezultati obdukcije tijela dvije ženske osobe koje su jučer preminule u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, a koje su bile među povrijeđenima u požaru u Domu penzionera Tuzla.

Kako je potvrđeno, riječ je o osobama inicijala M. A. rođenoj 1936. godine i T. S. rođenoj 1941. godine.

Prema nalazima obdukcije, uzroci smrti kod obje žene su udisanje ugljičnog monoksida, što je izazvalo respiratorne opekline, te su preminule od posljedica tih povreda.

Tužilaštvo TK nastavlja nadzor nad provođenjem istrage u vezi s okolnostima tragičnog požara u kojem je do sada život izgubilo 13 osoba.