Obustava saobraćaja u ulici prof. dr. Ibre Pašića zbog radova

Obustava saobraćaja u Tuzli najavljena je za srijedu i četvrtak, 8. i 9. jula 2026. godine, zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete.

Kako je saopćeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, potpuna obustava saobraćaja bit će na snazi u ulici prof. dr. Ibre Pašića, u periodu od 8 do 15 sati.

Obustava se odnosi na dionicu od mezarja Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije.

Građanima se preporučuje da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Planirana obustava saobraćaja u Tuzli bit će na snazi oba dana u istom terminu, odnosno od 8 do 15 sati.