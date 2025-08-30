Odgođena Tuzlanska biciklijada

Arnela Šiljković - Bojić

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, organizatori su donijeli odluku da se 13. Tuzlanska biciklijada odgodi.

Kako je saopćeno, nagla promjena vremena uticala je na odluku da se događaj pomjeri za novi termin, s ciljem da učesnici u sigurnijim uslovima mogu uživati u vožnji. Organizatori poručuju da je sigurnost svih učesnika na prvom mjestu, te da je ovakav potez bio najpametnije rješenje.

Novi datum održavanja biciklijade bit će naknadno objavljen, a sve informacije učesnici će moći pratiti putem zvaničnih društvenih mreža događaja. Organizatori su se zahvalili građanima na razumijevanju i podršci, uz poruku da se raduju zajedničkom druženju u narednom terminu.

