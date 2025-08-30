Sutra tradicionalna Tuzlanska biciklijada, ove ulice će biti zatvorene

Sutra će od 11:00 do 13:00 sati, u Tuzli biti održana 13. Tuzlanska biciklijada u organizaciji Biciklističkog kluba Tuzla.

Ruta biciklijade obuhvata relaciju: Stupine – južna saobraćajnica – Dom penzionera – SKPC “Mejdan” – Bingo City Centar – Miladije – Siporex – Solana – Irac – kružni tok Skver – nadvožnjak kod Panonskih jezera – Panonska jezera – Brčanska Malta – Stupine.

Za vrijeme prolaska učesnika, na navedenim ulicama saobraćaj će biti privremeno obustavljen, dok će na startu i cilju, u naselju Stupine (Ulica Maka Dizdara, od zgrade B1 do B9), saobraćaj biti zatvoren tokom cijelog trajanja biciklijade.

Policijska uprava Tuzla navodi da će policijski službenici obezbjeđivati nesmetano kretanje učesnika i regulaciju saobraćaja.