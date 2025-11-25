Održana Svečana akademija na UNTZ povodom Dana državnosti BiH

Obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine podsjeća na dugu i bogatu historiju zemlje, njenu otpornost kroz stoljeća i kontinuitet uprkos brojnim izazovima. Ovaj datum naglašava važnost kolektivnog identiteta, državnosti i uloge građana u očuvanju suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti. Upravo o tim vrijednostima govorilo se i na svečanoj Akademiji obrazovnih institucija u Tuzlanskom kantonu.

„Bosna i Hercegovina je prošla kroz različite faze svoje historije – nadživjela je dva velika carstva, Osmansko i Austro-Ugarsko, dvije Jugoslavije, monarhističku i socijalističku, kao i brutalnu agresiju od 1992. do 1995. godine. Ipak, Bosna i Hercegovina i dalje ide svojim putem unutar svojih, milenijskih granica. To je jedna od važnih dimenzija događaja koje danas obilježavamo u prostorijama Univerziteta u Tuzli“, rekao je Amir Karić, rektor Univerziteta u Tuzli.

Govoreći o značaju Dana državnosti, Karić je uputio i poruku građanima, naglasivši da napredak zavisi od vlastitog angažmana i spremnosti na promjene.

„Moramo pratiti kako rade oni koji su uspješniji od nas i primjenjivati efikasne metode rada, dok treba izbjegavati pristupe koji nas vode u stagnaciju i ograničavaju razvoj. Cilj je izbjeći nizak standard i usporen napredak te se fokusirati na aktivnosti koje nas vode ka rastu i napretku“, poručio je Karić.

Poseban naglasak stavljen je na obrazovanje kao ključni element u jačanju države i očuvanju njenih vrijednosti. Istaknuto je da je važno zadržati mlade i visokoobrazovane ljude u zemlji, podsticati ih na daljnje učenje i uključivanje u procese razvoja Bosne i Hercegovine. To potvrđuju i sami studenti.

„Bosnu i Hercegovinu moramo predstaviti u što boljem i najljepšem svjetlu, s ciljem da što više edukujemo mlade. Kao što sam se i ja obrazovao i sada nastavim na master studiju, a planiram i doktorski, važno je zadržati naše mlade u zemlji, kako ne bi odlazili u inostranstvo kao gotov proizvod, već da doprinesu razvoju BiH“, kazao je Mirza Aljić, zlatni student Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Kroz akademije, radionice i nastavne programe širom Tuzlanskog kantona nastavlja se razvijati svijest mladih o državnim simbolima, važnosti zajedništva, odgovornosti prema zajednici i jačanju osjećaja pripadnosti Bosni i Hercegovini.