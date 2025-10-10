Odsjeci Porezne uprave Tuzla sele na novu lokaciju

Od 15. oktobra 2025. godine Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika Tuzla i Odsjek za obavještavanje i istrage Tuzla počinju raditi na novoj adresi, u zgradi Grand hotela Tuzla, ZAVNOBiH-a broj 13, na 12. spratu.

Iz Porezne uprave FBiH obavještavaju sve porezne obveznike da se selidbom na novu lokaciju u narednim danima mogu očekivati privremeni prekidi u radu telefonskih linija, interneta i e-mail komunikacije zaposlenika.

Zahvaljuju se svim obveznicima na razumijevanju i strpljenju tokom prelaznog perioda.