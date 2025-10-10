Odsjeci Porezne uprave Tuzla sele na novu lokaciju

RTV SLON
povrat
Foto: RTV Slon (Arhiva)

Odsjeci Porezne uprave Tuzla sele na novu lokaciju

Od 15. oktobra 2025. godine Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika Tuzla i Odsjek za obavještavanje i istrage Tuzla počinju raditi na novoj adresi, u zgradi Grand hotela Tuzla, ZAVNOBiH-a broj 13, na 12. spratu.

Iz Porezne uprave FBiH obavještavaju sve porezne obveznike da se selidbom na novu lokaciju u narednim danima mogu očekivati privremeni prekidi u radu telefonskih linija, interneta i e-mail komunikacije zaposlenika.

Zahvaljuju se svim obveznicima na razumijevanju i strpljenju tokom prelaznog perioda.

pročitajte i ovo

BiH

Hurtić razočaran: Borjana Krišto spriječila razmatranje Dana žalosti za Halida Bešlića

BiH

Jusuf Nurkić objavio saopštenje igrača: Dnevnice od 25 KM su uvreda

BiH

Ursula von der Leyen 14. oktobra dolazi u Bosnu i Hercegovinu

Vijesti

Crno i bijelo, ovi su događaji obilježili 10. oktobar /VIDEO/

Vijesti

Darivanje organa nije protiv vjere, poručuju vjerski poglavari BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]