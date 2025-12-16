Porezna uprava Federacije BiH izvršila 262 kontrole i zapečatila 30 objekata

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 15. decembra izvršili 262 kontrole poslovanja obveznika koji priređuju igre na sreću klađenjem, kao i onih koji se bave ugostiteljstvom, trgovinom, građevinom, pekarstvom i drugim uslužnim djelatnostima.

Prema preliminarnim rezultatima, inspektori su zatekli 411 prijavljenih radnika i 43 neprijavljena. U šest objekata je djelatnost obavljana bez odobrenja za rad od nadležnog organa, tri porezna obveznika nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 84 nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti – angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja od nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 30 objekata te su u 110 kontrola sačinjeni prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama od 341.900. KM.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona, u jednom slučaju inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema navedenim podacima, 42 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonom.

Pregled izvršenih kontrola po kantonima:

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 47 kontrola u kojima je zatečen 81 prijavljeni radnika, 13 neprijavljenih radnika, 10 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 13 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 64.500,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 49 kontrola u kojima je zatečeno 77 prijavljenih radnika, 9 neprijavljenih radnika, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 21 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 79.450,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 40 kontrola u kojima je zatečeno 66

prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 30.000,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola u kojima je zatečeno 43 prijavljenih radnika, 4 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekata i u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 48.100,00 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 23 kontrole u kojima su zatečena 22 prijavljena radnika, 2 neprijavljena radnika, 3 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, i 13 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti 2 objekta su zapečaćena i u 17 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 53.950,00 KM.

U Zapadnohercegovačkom kantonu izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 26 prijavljenih radnika i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekta i u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 15.200,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 28 kontrola u kojima je zatečen 71 prijavljeni radnik i 8 neprijavljenih radnika, i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih zapečaćena su 4 objekta i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.700,00 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 10 kontrola u kojima je zatečeno 10 prijavljenih radnika, i 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.500,00 KM.

Na području Posavskog kantona izvršeno je 9 kontrola u kojima je zatečeno 10 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u zapečaćen je 1 objekt i u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 12.500,00 KM.

U Bosansko – podrinjskom kantonu izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 5 prijavljenih radnika. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 1 kontroli izdat je prekršajni nalog u iznosu 1.000 KM.

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da će se pojačani inspekcijski nadzori provoditi i uoči nastupajućih novogodišnjih praznika. Inspekcijski nadzori bit će usmjereni na kontrolu prijave organiziranja muzike uživo, urednu prijavu radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, uplatu propisanih poreza i doprinosa, evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, kao i posjedovanje odobrenja za rad izdatog od nadležnog organa.

U svim slučajevima gdje su utvrđene nepravilnosti, Porezna uprava Federacije BiH će u skladu sa zakonom izricati sankcije i vršiti pečaćenje objekata koji će ostati zatvoreni bez obzira na to da li je planiran ili ugovoren novogodišnji program u tim objektima, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.