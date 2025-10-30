Vlada FBiH finansirala nabavku 12 novih vozila za Poreznu upravu

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, provela postupak nabavke 12 službenih vozila.

Sredstva za ovu namjenu osigurala je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u Budžetu Porezne uprave Federacije BiH za 2025. godinu.

Nova službena vozila nabavljena su za potrebe organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH i koristit će se prvenstveno za obavljanje svakodnevnih inspekcijskih nadzora na terenu.

Nabavkom novih vozila unaprijedit će se efikasnost rada i mobilnost službenika Porezne uprave Federacije BiH, što će doprinijeti efikasnijem izvršavanju zakonom propisanih nadležnosti, jačanju fiskalne discipline u Federaciji Bosne i Hercegovine i veće naplate javnih prihoda.