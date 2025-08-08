OGUS 2025 počinje svečanom ceremonijom 9. avgusta

Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2025 počinje u subotu, 9. avgusta, svečanom ceremonijom otvaranja na Starom gradu, uz koncert “MusicaBosnae” te izvođenje predstave “Tvrtko, kralj bosanski” zasnovane na romanu “Ljetopis o kralju Tvrtku” Jasmina Imamovića. Program otvaranja uključuje i prezentaciju tradicionalnih jela koju organizuje Udruženje žena “Diva”.

Narednih dana, manifestacija će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje. Već u nedjelju, 10. avgusta, planiran je Sajam “Stari grad u bosanskom ruhu”, kao i promocija stručne monografije o biljnom svijetu Starog grada.

U programu su i humanitarne promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i predstave za sve uzraste. Među najavljenim gostima su Irma Husić, Amira Redžić, Enes Kujundžić, Elvis Sivčević, DJ MILLONE i mnogi drugi. Učestvovat će i lokalna kulturno-umjetnička društva, kao i gosti iz regije, uključujući KUD-ove iz Slovenije i BiH.

Kulturna dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući Ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te Kino salu. Između ostalog, posebno se ističu večeri jazza, folklora, modne revije i koncerti uživo, među kojima i nastupi grupa “Teatar Tuca”, “Guitar Fest Tuzla Orchestra”, “Vehić&Slipac” i “Yusuf Brkić Trio”.

Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2025 trajat će do 2. septembra, kada je planirana završna pozorišna predstava “Nije bila 5 bila je 9”, u izvođenju Narodnog pozorišta Tuzla.

Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji, koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva.