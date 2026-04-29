Ombudsmani upozorili na rast pritužbi građana i porast diskriminacije u BiH

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine predstavila je u Sarajevu Godišnji izvještaj o radu za 2025. godinu, u kojem je ukazano na značajan rast broja pritužbi građana, sve češće slučajeve diskriminacije i brojne slabosti u radu institucija.

Prema podacima iz izvještaja, tokom prošle godine zaprimljeno je 3.759 pritužbi, dok je evidentirano više od 9.000 različitih obraćanja građana. U odnosu na raniji period, broj obraćanja povećan je za oko trećinu.

Ombudsmanka Nives Jukić navela je da se najveći broj predmeta i dalje odnosi na građanska i politička prava, zatim ekonomska, socijalna i kulturna prava, pravosuđe i upravu, prava djece, diskriminaciju i prava ranjivih grupa.

Institucija je nadležnim organima uputila više od 600 preporuka, ali je njihova realizacija i dalje niska. Ombudsman Nevenko Vranješ upozorio je da se provodi manje od polovine preporuka, što je ispod regionalnog i evropskog prosjeka.

Izvještaj posebno ukazuje na rast pritužbi koje se odnose na diskriminaciju, kojih je bilo 60 posto više. Najčešće se prijavljuju mobing, kao i diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti, spola i vjerskih uvjerenja.

Porast je zabilježen i u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, pristupa informacijama, prava djece i pritužbi na rad policijskih tijela. Kada je riječ o djeci, najčešći problemi odnose se na obrazovanje, dostupnost vrtića, zdravstvenu zaštitu i posljedice konfliktnih razvoda.

Ombudsmani su upozorili i na težak položaj povratničke populacije, navodeći da veliki broj ljudi i dalje čeka rješavanje stambenog pitanja, dok su zabilježeni i slučajevi napada na povratnike i njihovu imovinu.

Ombudsmanka Jasminka Džumhur istakla je da se građanin sve više gubi iz fokusa institucija, iako bi upravo njegove potrebe morale biti u središtu njihovog rada. Ukazala je i na problem neusklađenog djelovanja različitih nivoa vlasti, što dovodi do pravne nesigurnosti i nejednakog ostvarivanja prava.

U izvještaju je navedeno i da je tokom prošle godine uspostavljen preventivni mehanizam za zaštitu prava osoba lišenih slobode, kao poseban odjel unutar institucije, uz podršku Vijeća Evrope.

Ombudsmani zaključuju da rast broja pritužbi pokazuje pogoršanje stanja ljudskih prava u BiH, ali i veću spremnost građana da traže zaštitu svojih prava.

