Opera svjetskog ranga na tuzlanskoj sceni: „Carmen“ u HKC-u „Sveti Franjo“

Na sceni Hrvatskog kulturnog centra „Sveti Franjo“ u Tuzli, danas u 19 sati, biće izvedena opera Carmen, jedno od najpoznatijih i najizvođenijih djela svjetske muzičke literature.

Publika će imati priliku uživati u strasti, ritmu i emocijama bezvremenske Bizetove muzike, u izvedbi polaznika Ljetne operne škole Sućuraj i gostujućih solista iz hrvatskih opernih kuća.

Dirigent ovog zahtjevnog projekta je maestro Darijan Ivezić, dok umjetničko vođstvo i podršku mladim izvođačima pruža poznata operna i koncertna umjetnica Vedrana Šimić. Njena inicijativa da ovakvo djelo donese u svoj rodni grad još jednom potvrđuje njenu posvećenost promociji umjetničke muzike i kulturnog života Tuzle.

Vedrana Šimić je univerzitetska profesorica na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i umjetnička voditeljica Ljetne operne škole Sućuraj-Hvar.