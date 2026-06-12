Oslobođenje platoa Lovačkog doma obilježeno na Staroj Majevici

Članovi Udruženja policije „Manevarac“ Tuzla, zajedno sa boračkim udruženjima, obilježili su 34. godišnjicu oslobođenja šireg platoa Lovačkog doma na Staroj Majevici.

Uprkos lošim vremenskim uslovima, cvijeće je položeno na spomen-ploču oslobodiocima, u znak sjećanja na 11. juni 1992. godine i jednu od značajnih oslobodilačkih akcija za područje Tuzle.

Oslobođenje ovog lokaliteta imalo je veliki značaj jer je omogućilo bolju zaštitu Tuzle, koja se s tog područja vidi “kao na dlanu”, te je spriječeno intenzivnije granatiranje grada. Istovremeno je deblokiran putni pravac Tuzla, Čelić i stvoreni su uslovi za dublje oslobodilačke akcije prema neprijateljskim linijama.

Tokom obilježavanja evocirane su uspomene na ratni period i naglašeno je da ovakvi datumi i događaji moraju ostati trajno zabilježeni, kao podsjetnik na period agresije na suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Iz Udruženja policije „Manevarac“ Tuzla istakli su da su ponosni što su bili direktni učesnici ove akcije, među prvima koji su ušli u oslobođeni objekat Lovačkog doma.

Nakon odbrambenih aktivnosti na Brčanskoj Malti i zauzimanja odbrambenih položaja, oslobođenje platoa Lovačkog doma predstavljalo je jednu od prvih oslobodilačkih akcija tadašnjih združenih manevarskih jedinica SJB Tuzla i novoformiranih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Udruženje policije „Manevarac“ Tuzla već godinama njeguje sjećanje na ove događaje. Kao rezultat tih aktivnosti, 2021. godine postavljena je spomen-ploča, kako bi se na tom mjestu mogla odavati počast poginulim i ranjenim pripadnicima oružanih snaga ARBiH i MUP-a RBiH.

Ovogodišnje obilježavanje nije održano u objektu Lovačkog doma, jer sala i restoran nisu u funkciji, pa je druženje nastavljeno u prostorijama Udruženja policije „Manevarac“ Tuzla.