Anketa pokazala šta žele navijači: BiH protiv Kanade u ultraofanzivnom sastavu

Navijači birali sastav za Kanadu, a prema rezultatima ankete na forumu Reprezentacija.ba, većina bi večeras na teren poslala izrazito ofanzivnu Bosnu i Hercegovinu u formaciji 4-3-3.

Dok selektor Sergej Barbarez danima poručuje da je na Svjetskom prvenstvu najvažniji rezultat, a ne utisak, želje navijača idu u potpuno drugačijem smjeru. U anketi su birali sastav koji bi voljeli vidjeti protiv Kanade, a ponuđeni izbor pokazuje da bi tribine i javnost najradije gledali hrabru, napadačku BiH.

Prema navijačkom izboru, Zmajevi bi zaigrali u ultraofanzivnoj postavci, sa Edinom Džekom, Ermedinom Demirovićem, Esmirom Bajraktarevićem, Kerimom Alajbegovićem i drugim igračima izrazito napadačkog profila.

Takav sastav sigurno bi donio mnogo kreativnosti i rizika, ali je veliko pitanje koliko je realan za utakmicu protiv Kanade, posebno imajući u vidu Barbarezove najave da će stručni štab prije svega voditi računa o balansu, disciplini i rezultatu.

Navijači, naravno, imaju pravo na svoje želje. Oni su tu da vjeruju, guraju ekipu i traže gol više. Selektor i stručni štab, s druge strane, moraju razmišljati o protivniku, fizičkoj spremi igrača, defanzivnim zadacima i svakom detalju koji može odlučiti utakmicu.

Upravo zato bi večerašnji sastav mogao biti znatno oprezniji od onoga što su navijači izabrali. Kanada ima brzinu, energiju i igrače koji mogu kazniti svaku izgubljenu loptu, pa se očekuje da će Barbarez pažljivo vagati između želje za napadom i potrebe da Zmajevi ostanu čvrsti u svim linijama.

Bez obzira na to ko će početi utakmicu, jasno je da euforija među navijačima ne jenjava. Anketa je još jednom pokazala koliko javnost želi hrabru Bosnu i Hercegovinu, ali i koliko će večerašnja odluka selektora biti važna za prvi nastup Zmajeva na Mundijalu.