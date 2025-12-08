Osvojeno 28 medalja: KRSG Sloboda briljirala na Državnom prvenstvu

Proteklog vikenda u SKPC Mejdan u Tuzli, u organizaciji Gimnastičkog saveza BiH, održano je “Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u ritmičkoj gimnastici 2025.”, tehnički organizator je bio Klub ritmičko-sportse gimnastike “Sloboda” Tuzla.

Na tom prestižnom dvodnevnom takmičenju nastupilo je 170 gimnastičarki, koje su se takmičile u individualnom programu, u svim uzrasnim kategorijama.

Organizacija prvenstva protekla je na visokom nivou, a takmičarke su pokazale i potvrdile kontinuirani napredak ritmičke gimnastike u Bosni i Hercegovini.

Gimnastičarke KRSG Sloboda Tuzla ostvarile su jako dobre rezultate i ukupno osvojile su 28 medalja: 12 zlatnih medalja, 11 srebrenih medalja i pet bronzanih medalja.

– Ovaj uspjeh posebno je značajan jer je ostvaren na domaćem terenu, pred tuzlanskom publikom, a rezultat je kontinuiranog rada, stručnog trenerskog kadra i predanosti svih takmičarki. Za KRSG Sloboda, osvajanje 28 medalja predstavlja sjajan završetak takmičarske sezone, kao i snažan motiv za dalji rad i pripreme za naredna takmičenja. Naš klub upućuje iskrenu i duboku zahvalnost roditeljima i svim takmičarkama na nesebičnoj pomoći u pripremanju dvorane za Državno prvenstvo BiH. Vaša posvećenost, zajedništvo i ogroman trud omogućili su da SKPC Mejdan bude vrhunski pripremljen i da takmičenje protekne u najboljem mogućem ambijentu. Također hvala i Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, kao i Gradu Tuzla, na kontinuiranoj pomoći i podršci tokom cijele takmičarske godine. Vaša podrška je od ključne važnosti za razvoj ritmičke gimnastike, stvaranje boljih uslova za rad i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata – saopćeno je iz KRSG Sloboda.

Ostvareni rezultati KRSG Sloboda:

U A programu absolutne prvakinje su:

– Nisa Šećerbegović – 4 zaltne medalje

– Asja Bećirović – 3 zlatne medalje

B program:

– Nadja Bektić – 1 zlatnu, 2 srebrene medalje

– Elma Bećirović – 1 srebrena, 1 bronzana

– Ela Velagić – 2 srebrene, 1 bronzana medalja

– Džejla Hujdurović – 1 zlatna medalja

– Tajra Pejić – 1 srebrena medalja

– Ema Kabil – 1 bronzana medalja

– Una Šibonjić – 1 bronzana medalja

B Light program:

– Luna Vodenčarević – 1 zlatna medalja

– Ena Omeraščević – 1 zlatna medalja

– Lejla Beha – 1 zlatna medalja

– Ajla Šerak – 1 srebrena medalja

– Zana Hodžić – 1 srebrena medalja

– Ajša Žunić – 1 srebrena medalja

– Nora Mitrović – 1 srebrena medalja

– Dalila Dugalić – 1 srebrena medalja

– Una Dobrić – 1 bronzana medalja

– Ema Mehinović – 1 bronzana medalja