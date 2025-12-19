Otkriveno koji sok ublažava bolove u zglobovima

Sok od višanja sve se češće spominje kao prirodno sredstvo koje može ublažiti bolove i upalu zglobova, a prema mišljenju ljekara, posebno je koristan osobama koje se bore sa simptomima artritisa.

Svako ko je iskusio artritis zna koliko je teško pokretati upaljene, bolne i otečene zglobove, ali postoje namirnice koje mogu poboljšati zdravlje zglobova.

Ortoped Aleksander Kaplan ističe da je sok od višanja jedna od njih, jer sadrži veliki broj vitamina i mikroelemenata koji mogu smanjiti bol i ukočenost te doprinijeti vraćanju lakoće kretanja.

Istraživanja potvrđuju učinak soka od višanja

Pozitivan utjecaj ovog napitka potvrđen je i kroz naučna istraživanja. U jednom eksperimentu zabilježeno je smanjenje nivoa antitijela koja doprinose razvoju reumatoidnog artritisa kod ispitanika koji su tri sedmice svakodnevno pili po 200 mililitara kiselog soka od višnje.

Rezultati su pokazali da redovno konzumiranje može ublažiti postojeće simptome bolesti, navodi Verywell Health.

Reumatoidni artritis može se pojaviti kod osoba svih uzrasta i oba pola, uključujući i djecu, zbog čega se prirodni načini ublažavanja simptoma sve više istražuju i preporučuju kao dopuna standardnoj terapiji.

Sok od višanja pomaže i kod sna

Osim što djeluje povoljno na zglobove, sok od višanja može imati i pozitivan učinak na kvalitet sna. Višnje prirodno sadrže melatonin i triptofan, supstance koje pomažu regulaciju ciklusa spavanja i budnosti.

Prema podacima klinike Cleveland, redovna konzumacija može povećati nivo melatonina u organizmu i olakšati uspavljivanje.

Triptofan je aminokiselina koja učestvuje u proizvodnji melatonina, hormona ključnog za zdrav san, što dodatno objašnjava zašto sok od višanja mnogi koriste i u večernjim satima, posebno osobe koje imaju problema sa nesanicom.