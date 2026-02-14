Šta se dešava sa šećerom u krvi kada pijete sok od narandže?

Sok od narandže, uz pametan način konzumacije, može biti zdrav dio svakodnevne ishrane. Iako sadrži prirodne šećere, ima relativno nizak glikemijski indeks i bogat je antioksidansima koji pomažu zaštiti ćelija. Da bi se izbjegli nagli skokovi šećera u krvi, preporučuje se umjerena količina i konzumacija uz obrok koji sadrži proteine, vlakna i masti.

U posljednje vrijeme sve se više govori o uticaju hrane i pića na nivo šećera u krvi, jer njegove oscilacije direktno utiču na energiju i osjećaj tokom dana. Kada vrijednosti brzo rastu pa naglo padaju, javlja se umor i pad koncentracije. Poznato je da zaslađena pića brzo podižu šećer u krvi, ali se često postavlja pitanje kakav efekat imaju prirodni napici poput soka od narandže.

Tečnost se vari brže nego čvrsta hrana, jer želudac nema potrebu za dugom obradom. Zbog toga slatki napici popijeni na prazan stomak mogu brzo povećati nivo šećera u krvi. Sok uglavnom ne sadrži dovoljno proteina i masti koji bi usporili varenje, pa brže prelazi iz želuca u krvotok, što dovodi do bržeg porasta šećera i inzulina.

U poređenju s cijelom narandžom, sok češće izaziva brži rast šećera u krvi, čak i kada je količina ugljikohidrata slična. Razlog je sadržaj vlakana. Cijeli plod ih ima znatno više, dok ih u soku gotovo da nema. Čak i sok s pulpom obično sadrži vrlo malu količinu vlakana, pa čaša svježe cijeđenog soka od oko 240 mililitara često ima manje od jednog grama. Taj efekat se može ublažiti ako se sok pije uz obrok koji uključuje vlakna, proteine i masti, jer se tada šećer sporije oslobađa,piše EatingWell.

Ipak, sok od narandže ne podiže šećer u krvi tako brzo kao neki drugi voćni sokovi. Važan faktor je glikemijski indeks, koji pokazuje kojom brzinom određena namirnica povećava nivo šećera u krvi na skali od 0 do 100. Sok od narandže ima vrijednost oko 43, što je niže u odnosu na sok od papaje, koji je oko 50, ili manga, koji je oko 56. Čaša stopostotnog soka od narandže od 240 mililitara sadrži približno 120 kalorija, oko 24 grama ugljikohidrata i blizu 20 grama prirodnih šećera.

Stručnjaci za ishranu naglašavaju da količina unesenih ugljikohidrata direktno utiče na reakciju organizma. Svaka hrana ili piće koje ih sadrži dovodi do rasta šećera u krvi. Nakon varenja, ugljikohidrati ulaze u krvotok kako bi se održao normalan nivo glukoze, a ćelije ih koriste kao izvor energije ili ih skladište u obliku glikogena za kasniju upotrebu.

Sok od narandže može imati mjesto u uravnoteženoj ishrani ako se bira stopostotni sok bez dodatog šećera i aroma, ako se vodi računa o porciji od jedne čaše i ako se pije uz obrok. Može se koristiti i kao dio proteinskog napitka nakon treninga, jer kombinacija proteina i ugljikohidrata pomaže obnovi mišićnog glikogena. Kada je cilj samo okus, manja količina soka može se dodati u mineralnu vodu, nezaslađeni čaj ili koristiti kao sastojak preljeva za salatu.