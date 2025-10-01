Otvorene prijave za novu sezonu “Nestle Zdravo!” programa

Ali Huremović
Otvorene prijave za novu sezonu Nestlé Zdravo programa u školama BiH

Nova sezona Nestle Zdravo! programa zvanično je počela, a osnovne škole u Bosni i Hercegovini pozvane su da se prijave i postanu dio priče o zdravijim prehrambenim navikama i aktivnijem načinu života. Program, koji u BiH djeluje već 15 godina u okviru globalne inicijative Nestle for Healthier Kids, ove školske godine nastavlja sa edukacijama i takmičenjem među osnovcima.

Inspiracija iz Mostara

Prošlogodišnja pobjednica, Šesta osnovna škola Mostar, prenosi svoje iskustvo i poziva druge škole da se uključe. Nastavnica Elvedina Kazazić kaže da je pobjeda bila veliko priznanje i motivacija:
Učenici su osjetili ponos i radost što se njihov trud prepoznao, a nama nastavnicima to je bila dodatna motivacija da nastavimo s projektom. Cijela škola je bila ushićena, a posebno je vrijedno što su i roditelji i lokalna zajednica prepoznali naš angažman.“

Direktorica škole Edna Isić-Balić ističe da su promjene bile vidljive vrlo brzo:
„Djeca češće donose voće i povrće za užinu, razgovaraju o zdravim izborima, pa čak i međusobno podsjećaju jedni druge na važnost kretanja i uravnotežene ishrane. Nagrada nam je omogućila da kupimo laptop i didaktička sredstva, čime smo unaprijedili nastavu i omogućili dugoročan efekat za što veći broj učenika.“

Kako se prijaviti

Prijave za novi ciklus edukacija otvorene su, a svi učitelji i nastavnici osnovnih škola mogu se registrovati putem web stranice www.nestle.ba

 

