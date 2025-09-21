Otvoreni javni pozivi: Milionska sredstva Fonda dostupna osobama s invaliditetom

Promocija javnih poziva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za zapošljavanje i samozapošljavanje u 2025. godini održana je jučer u Sarajevu. Posjetiocima su predstavljene mogućnosti koje nude javni pozivi ukupne vrijednosti 16,7 miliona KM.

Prvi javni poziv vrijedan je osam miliona KM i namijenjen je zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa 60 i više posto invaliditeta. Kroz ovaj poziv moguće je osigurati nabavku opreme i sirovina, prilagoditi radno mjesto, finansirati isplatu plata i doprinosa, angažovati asistente, kao i pokrenuti vlastiti biznis ili poljoprivrednu proizvodnju.

Drugi javni poziv, u vrijednosti od 8,7 miliona KM, usmjeren je na očuvanje i otvaranje radnih mjesta te profesionalnu rehabilitaciju. On podrazumijeva nabavku savremenih mašina, alata i opreme, podršku radu zaštitnih radionica i firmi, obezbjeđivanje specijalnih pomagala za novozaposlene, razvoj postojećih biznisa i poljoprivrede, kao i podršku organizacijama osoba s invaliditetom kroz zapošljavanje i nabavku opreme.

Poseban segment javnih poziva odnosi se na obrazovanje i usavršavanje osoba sa 60 i više posto invaliditeta. Kroz ovu podršku moguće je finansirati polaganje vozačkih ispita za sve kategorije, IT kurseve i kurseve stranih jezika, prekvalifikacije i dokvalifikacije, te školarine za sve cikluse studija.

Detalji i obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Fonda: www.fond.ba

Promocija javnih poziva održana je u okviru najave inkluzivnog događaja „Svijet mogućnosti“, koji će biti upriličen 3. oktobra 2025. godine s početkom u 14 sati u Dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji.

Organizatori tog događaja su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u partnerstvu s udruženjem Arena, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.