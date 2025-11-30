Ova mnogima omiljena namirnica mogla bi smanjiti rizik od demencije

Redovna terapija za demenciju još ne postoji, ali sve je više faktora za koje se zna da mogu uticati na rizik – od fizičke aktivnosti i ishrane, preko društvenih kontakata, pa do načina na koji slušamo muziku. Najnovije istraživanje sada u taj okvir ubacuje i konzumiranje sira.

Studiju je naručila japanska prehrambena kompanija Meiji Co., a istraživači su analizirali podatke 7.914 osoba starijih od 65 godina. Polovina učesnika jela je sir barem jednom sedmično, dok druga polovina sir nije konzumirala uopće.

Tokom trogodišnjeg praćenja zdravlja, u grupi koja je jela sir demenciju je razvilo 134 osobe (3,4 posto), dok je u grupi koja nije jela sir zabilježeno 176 slučajeva (4,5 posto). Razlika iznosi oko 10 do 11 slučajeva na hiljadu ljudi. To nije ogromna razlika i ne govori o uzroku, već o mogućoj povezanosti, ali se uklapa u postojeća znanja o vezi između ishrane i demencije, kao i općeg uticaja prehrambenih navika na fizičko i mentalno zdravlje.

“Ovi nalazi su u skladu s ranijim opservacijskim dokazima koji povezuju unos mliječnih proizvoda s kognitivnim zdravljem”, napisala je Seungwon Jeong, istraživačica sa Univerziteta Niimi u Japanu, sa svojim timom. “Iako je efekat mali na individualnom nivou, na nivou populacije – posebno u zemljama poput Japana gdje se sir malo konzumira – ovakve razlike mogu imati značajan doprinos strategijama prevencije demencije.”

U istraživanju su uzeti u obzir brojni faktori koji mogu uticati na rizik, poput godina, pola, obrazovanja i prihoda. U dodatnoj analizi kontrolisana je i ishrana: osobe koje nisu jele sir imale su lošiju ukupnu prehranu, što je moglo doprinijeti razlici. Veza je u toj analizi oslabila, ali je ostala statistički značajna, što upućuje na to da sir možda ima specifične sastojke povezane s boljim zdravljem mozga.

Iako ova studija nije ulazila u detaljne mehanizme, ranije istraživanje nudi potencijalna objašnjenja. Sir sadrži nutrijente važne za rad mozga, posebno vitamin K. Bogat je i korisnim bakterijama koje doprinose zdravlju crijeva, a dobro je poznata veza između crijevne flore i kognitivnog zdravlja. Osim toga, fermentirani mliječni proizvodi podržavaju zdravlje srca, a upravo je kardiovaskularno zdravlje jedan od ključnih faktora rizika za demenciju.

Demencija je prema podacima UN-a jedan od najvećih izazova javnog zdravlja: procjenjuje se da više od 50 miliona ljudi širom svijeta danas živi s tim stanjem, a kako populacija stari, broj oboljelih će rasti – posebno u zemljama poput Japana.

Nalazi ove studije nisu dovoljni da bi se moglo tvrditi da redovno konzumiranje sira sprečava demenciju, ali nagovještaji pokazuju da bi mogao imati zaštitni efekat. Istraživači planiraju proširiti svoje analize.

“Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razjasnile doze, vrste sira i mehanizmi koji stoje iza ove povezanosti”, zaključuju autori.