Ovo su tri horoskopska znaka koja prema astrolozima imaju dobru dušu

Postoji li išta ljepše od osjećaja da ste nekome oslonac i mir u danu? Neki ljudi jednostavno imaju drugačiju energiju, ne zato što se trude da budu posebni, nego zato što im dobrota dolazi prirodno. Astrolozi često izdvajaju tri znaka za koja tvrde da u njima žive najmekša srca, ljudi koji ne mjere kome su dali, nego samo vide kome treba.

Ako ste rođeni u jednom od ova tri znaka, vjerovatno ste ona osoba kojoj se svi javljaju kad život zategne, rame koje ne postavlja previše pitanja i ruka koja ostaje pružena i kad drugi odustanu. Provjerite da li ste na ovoj listi.

Lav

Lavovi nisu ljudi koji će vas otpisati na prvu. I kad pogriješite, oni imaju širinu da saslušaju, da shvate pozadinu i da ne sude dok ne čuju sve. U njihovoj pažnji ima nečeg zaštitničkog, često se više boje da nekoga ne povrijede, nego da sami budu povrijeđeni.

Mnogi ih doživljavaju kao najodanije prijatelje koje možete imati. Kad stvari krenu nizbrdo, Lav ne stoji sa strane. On će biti uz vas, saslušat će vas, a onda će, po svom, pokušati pomjeriti i nebo i zemlju da vam olakša. Njihova lojalnost zna biti čelična, a srce veće od ponosa.

Rak

Za astrologe tu gotovo da nema dileme: Rakovi su među najosjetljivijim i najrazumnijim znakovima Zodijaka. Imaju onaj rijedak „senzor“ za tuđu bol, kao da prepoznaju tugu i prije nego što je izgovorite. Njihova empatija često je toliko snažna da će tuđu radost i mir staviti ispred vlastitog, gotovo instinktivno.

Rak je tip osobe koji će pomoći i potpunom strancu na ulici, samo zato što ne može okrenuti glavu od nevolje. Teško im je reći „ne“ kada vide suze ili kada osjete da nekoga nešto tišti. U njihovoj blizini i najteži dani znaju biti podnošljiviji, jer Rak vaš teret nosi kao da je njegov.

Djevica

Djevice su tihi heroji, ne govore previše o dobroti, nego je pokazuju kroz sitnice. Kada drugi odustanu, Djevica ostaje da popravi ono što je napuklo, da sredi, složi, nađe rješenje. U njima postoji upornost koja ne traži aplauz, samo smisao.

Imaju snažnu intuiciju, često osjete da vam nije dobro i prije nego što sami priznate. Tada postaju vaša najčvršća podrška i najtrezveniji savjetnik. Cijene iskrenost, zato s njima uglavnom znate na čemu ste. One su glas razuma koji podsjeti da poslije svake oluje ipak dođe sunce.

Da li ste se prepoznali, ili ste se sjetili nekoga?

Svijet bi bio hladnije mjesto bez ovakvih ljudi. Bilo da ste vi Lav, Rak ili Djevica, ili imate nekoga takvog blizu sebe, važno je zapamtiti da njihova dobrota nije slabost, nego snaga.

I baš zato se često dogodi da se najviše istroše dajući drugima, zaboravljajući da i najjačima nekad treba predah i lijepa riječ. Ako u svom životu imate Lava, Raka ili Djevicu, nemojte njihovu prisutnost uzimati zdravo za gotovo. Recite im da vam znače, pokažite pažnju, budite im barem dio onoga što su oni vama iz dana u dan.