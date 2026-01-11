Pandurević: Imamo opštinu stogodišnjaka, samo na jednom biračkom spisku 60 umrlih

Članica Predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević upozorila je na, kako navodi, ozbiljne nepravilnosti u biračkim spiskovima u Bratuncu, tvrdeći da se na njima nalaze i preminule osobe.

„Mnogi od vas su, vjerujem, čuli za Ikariju, grčko ostrvo stogodišnjaka. Mediteran i zdrava hrana put su za dugovječnost. Ali, niste znali da i kod nas postoji opština stogodišnjaka. Sudeći po biračkim spiskovima, to je Bratunac“, navela je Pandurević, uz objavu fotografija biračkih spiskova.

Ona je istakla da su za ažurnost biračkog spiska odgovorni Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i općinske izborne komisije, naglašavajući da obaveze ne smiju biti svedene samo na formalno izlaganje spiskova.

„CIK i OIK su odgovorni za ažurnost biračkog spiska. Nije dovoljno da OIK u šest mjeseci izloži birački spisak, nego mora po službenoj dužnosti da provjeri njegovu tačnost u Matičnoj službi. Matična služba dužna je da IDEEA-i dostavi sve podatke o umrlim. Takođe, ako porodica nije prijavila nečiju smrt, sami treba da pokrenu upravni postupak“, poručila je Pandurević.

Dodala je da je teško povjerovati da je riječ o slučajnosti. „Teško da je slučajno da samo na jednom biračkom mjestu na biračkom spisku ima 60 preminulih. Vrijeme je da svi odgovorni u lancu odgovaraju“, zaključila je.

U međuvremenu, Centralna izborna komisija BiH poništila je privremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, među kojima je i Bratunac.