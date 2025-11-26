Penzioneri iz inostranstva moraju do kraja godine poslati potvrdu o životu Zavodu PIO/MIO FBiH

Penzioneri Federalnog zavoda za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje koji imaju prebivalište izvan Federacije Bosne i Hercegovine, uz određene izuzetke, dužni su do kraja kalendarske 2025. godine poslati potvrdu o životu. Ova obaveza ne odnosi se na korisnike sa adresom u entitetu Republika Srpska, kao ni na penzionere koji žive u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Obrazac potvrde o životu može se preuzeti na web stranici Zavoda. Nakon što ga korisnik popuni i ovjeri, potrebno je da ga u originalu pošalje poštom na jednu od dvije adrese Federalnog zavoda za PIO MIO, Dubrovačka b.b. 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo. Bitno je da dokument stigne do kraja ove godine, jer se samo na taj način ispunjava propisana obaveza.

Ovjeru potvrde mogu izvršiti nadležni nosilac penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u BiH, općina prebivališta penzionera, notar, diplomatsko predstavništvo Bosne i Hercegovine ili ustanova u kojoj je penzioner trenutno smješten, poput doma penzionera ili bolnice. Sve potvrde koje nisu ovjerene, koje nisu popunjene ili su ovjerene od institucija koje ne spadaju u prihvatljive, smatraju se neispravnim i Zavod ih neće moći prihvatiti.

Iz Zavoda upozoravaju da nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije, što znači da korisnici koji ne pošalju validan dokument rizikuju prekid redovne isplate.

Obaveza dostavljanja potvrde više ne postoji za korisnike iz zemalja koje sa Zavodom imaju uspostavljen sistem prethodne provjere podataka. Ipak, izuzetak su penzioneri kod kojih postoje nedostaci u identifikacijskim podacima, što otežava provjeru, pa su oni i dalje dužni dostaviti dokument.

Posebno je naglašeno da korisnici koji žive u Austriji i dalje moraju slati potvrdu o životu. Ova obaveza ostaje na snazi do potpune realizacije elektronske razmjene podataka između Federalnog zavoda PIO MIO i austrijske institucije PVA.

Obrazac potvrde dostupan je na zvaničnoj stranici Zavoda, gdje penzioneri mogu pronaći sve potrebne informacije za ispunjavanje i slanje ovog dokumenta.