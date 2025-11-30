Pettigrew: Daytonski ustav je umirio nacionalističke ciljeve na štetu ljudskih prava

Profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Državnom univerzitetu Southern Connecticut i član Upravnog odbora Programa studija genocida Univerziteta Yale David Pettigrew poručio je na sesiji Kruga 99 da Bosni i Hercegovini hitno trebaju ustavna reforma i inicijative tranzicijske pravde, kako bi se suprotstavili pokušajima nacionalista da ponovo ostvare teritorijalne i eliminacijske ciljeve iz devedesetih.

U obraćanju na sesiji pod nazivom „Ustavna reforma za stabilnu budućnost Bosne i Hercegovine“ naglasio je da bi povezivanje ustavnih promjena i tranzicijske pravde doprinijelo stabilnoj demokratskoj budućnosti, jednakoj zaštiti građana i jačanju ljudskih prava u okviru vladavine prava. „Takve reforme i stabilnost bi, na kraju, doprinijele bržem napretku BiH prema članstvu u EU“, rekao je Pettigrew.

Podsjetio je da je Daytonski mirovni sporazum okončao agresiju i genocid, ali ujedno uspostavio model podjele vlasti zasnovan na etničkim podjelama, a ne na demokratskom konceptu zajedničkog državljanstva. Istakao je da je takav aranžman umirio separatističke i eliminacijske projekte tzv. Republike Srpske i Herceg-Bosne, što danas rezultira eskalacijom prijetnji koje podrivaju suverenitet države.

„Daytonski ustav je umirio nacionalističke ciljeve ’90-ih na štetu ljudskih prava i vladavine prava“, rekao je Pettigrew, dodajući da preživjelima nije omogućeno postavljanje spomen-obilježja na mjestima presuđenih ratnih zločina, poput Doma kulture Pilica ili Zemljoradničke zadruge Kravica. Posebno je ukazao na mural Ratku Mladiću na ulazu u Kalinovik, za koji kaže da predstavlja „kršenje Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje veličanje osuđenih ratnih zločinaca“ te naglasio da „on mora biti uklonjen bez odlaganja“.

Naglasio je da kršenja ljudskih prava i zakona pokazuju da je, uz jačanje vladavine prava, nužno provoditi inicijative tranzicijske pravde koje bi podržale ljudsko pravo na memorijalizaciju i dale otpor poricanju genocida i ratnih zločina. „Inicijative tranzicijske pravde bi ojačale ustavnu reformu“, istakao je Pettigrew, podsjetivši da je u izvještaju Ujedinjenih nacija iz oktobra 2020. naglašeno kako je posvećenost memorijalizaciji ključna za razvoj kulture demokratije i poštivanja ljudskih prava.