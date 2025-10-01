PIO čestita Dan starijih osoba: Najstarija penzionerka uživa u penziji sa 108 godina

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO čestitao je svim penzionerima i osobama treće životne dobi.

Među više od 460.000 korisnika penzija posebno se ističe najstarija penzionerka koja svoju penziju prima još od 1971. godine – danas, sa 108 godina, i dalje uživa u zasluženoj sigurnosti i podršci, navode iz Zavoda PIO.

„Načelo međugeneracijske solidarnosti, na kojem sustav počiva, svjedoči o povezanosti i uzajamnoj podršci generacija. Najbolje to potvrđuju naši korisnici koji imaju više od 100 godina života“, poručuju iz Zavoda PIO.

U petak isplata pomoći penzionerima sa minimalnom penzijom

Federalni zavod naglašava da je isplata penzija uredna i stabilna te da će takva ostati i ubuduće, osiguravajući sigurnost svim umirovljenicima i podržavajući međugeneracijsku povezanost.

