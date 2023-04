Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 24.04.2023. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Mikelje Tešića i 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima: Progres, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Radići,Špionica i Ježinac u vremenu od 08:00 do 08:45 sati,

– u dijelu naselja Ježinac kod prodavnice i džamije u vremenu od 09:00 do 09:45 sati,

– u naselju Brnčani u vremenu od 10:00 do 10:45 sati,

– u dijelu naselja Falešići kod izbjegličkog naselja u vremenu od 11:00 do 11:45 sati,

– u dijelu naselja Falešići kod prodavnice u vremenu od 12:00 do 12:45 sati,

– u dijelu naselja Falešići kod poligona u vremenu od 13:00 do 13:45 sati,

– u naselju Gornji Moranjci Mahal u vremenu od 14:00 do 15:45 sati.

Dana 25.04.2023. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle

– u ulici Peje Markovića i naselje Hudeč u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u ulicama Franjevačka od broja 28 do broja 42, Pazar od broja 1 do broja 14, Ratimira Deletisa od broja 1 do broja 13 u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naselju Brda u vremenu od 08:00 do 08:45 sati,

– u naselju Salihbašići u vremenu od 09:00 do 09:45 sati,

– u naselju Murati u vremenu od 10:00 do 10:45 sati,

– u naselju Sladna Kovačevići u vremenu od 11:00 do 11:45 sati,

– u dijelu naselja Sladna kod doma u vremenu od 12:00 do 12:45 sati,

– u naselju Omerbašići u vremenu od 13:00 do 13:45 sati,

– u naselju Sladna Sišnica u vremenu od 14:00 do 14:45 sati,

– u naselju Sladna Skopljaci u vremenu od 15:00 do 15:45 sati.

3. Općine Kladanj:

– u naselju Stupari u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Rogoze, Vranovići, Mladovo, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Brateljevići, Drinjače, Kladanjske, Bebrava, Hotel Muška Voda, Luka Tuholj, Miljevica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.