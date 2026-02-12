Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 13.02.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle u ulici Veljka Lukića Kurjaka i naselju Mala Solina u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
  2. Grada Lukavaca u naselju: Lukavac Mjesto, dio ulice Rudnička od Veterinarske do raskrsnice za Huskiće u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  3. Grada Živinica u naseljima: Fazlići, Savino Brdo, Nevrjenča i Medovići u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

