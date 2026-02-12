Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom
Dana 13.02.2026. godine (petak) na području:
- Grada Tuzle u ulici Veljka Lukića Kurjaka i naselju Mala Solina u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
- Grada Lukavaca u naselju: Lukavac Mjesto, dio ulice Rudnička od Veterinarske do raskrsnice za Huskiće u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Grada Živinica u naseljima: Fazlići, Savino Brdo, Nevrjenča i Medovići u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.