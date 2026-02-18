Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 19.02.2026 godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle u ulicama: Miralema Junuzovića, Arifa Redžića, Mramorska i dio ulice 26. Avgusta u vremenu od 09:00 do 12.00 sati.

Grada Gradačca u naseljima: Moštanica i Đogići u vremenu od 09.00 do 15:00 sati. Grada Srebrenika:

– u naselju Čehaje u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u naselju Kiseljak u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

– u naselju Podorašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Grada Živinica:

– u naselju Sjever i Ulica Bosanska u vremenu od 13:00 do 15.30 sati.

– u ulici Alije Izetbegovića u vremenu od 09.00 do 13:00 sati.

Dana 20.02.2026 godine (petak) na području: