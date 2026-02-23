Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom
Dana 24.02.2026. godine (utorak) na području
- Grada Tuzle:
– u ulicama: Brđani i Gradovrška u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,
– u naseljima: Par Selo, Par Selo škola, Par Selo pijesak, Par Selo Vojana i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Općine Kladanj u naseljima: Trnovače, Noćajevići,Đerići,Rujići,Krivajevići,Suha,Brlošci i Gojakovići u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.
Dana 25.02.2026. godine (srijeda) na području
- Općine Kladanj u naseljima: Tarevo,Čitluk,Luke-Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.
- Grada Srebrenika:
– u ulicama: Maršala Tita, Maka Dizdara i 9.Septembar u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u ulicama: Ahmeta Šiljića, Otvorenog Grada Umjetnosti, te dio naselja Polje prema Ćojluku u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.