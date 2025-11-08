Počela izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da danas, 8. novembra, zvanično počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska.

Izbori će biti održani u nedjelju, 23. novembra 2025. godine, dok kampanja traje do 22. novembra u 7 sati ujutro, kada počinje izborna šutnja.

Iz CIK-a BiH su podsjetili političke subjekte da je zabranjeno putem medija iznositi lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dovesti birače u zabludu, te najavili da će, u slučaju povreda, biti provedeni odgovarajući postupci.

„Pozivamo političke stranke, kandidate i njihove pristalice, kao i sve angažovane u izbornoj administraciji, da se uzdrže od izjava koje podižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju“, poručili su iz CIK-a.

Na izborima za predsjednika Republike Srpske učestvovat će šest kandidata:

Dragan Đokanović (Savez za novu politiku),

Branko Blanuša (Srpska demokratska stranka – SDS),

Siniša Karan (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik),

Nikola Lazarević (Ekološka partija Republike Srpske),

Igor Gašević (nezavisni kandidat) i

Slavko Dragičević (nezavisni kandidat).

Centralna izborna komisija ranije je objavila redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću: