Počeli prijevremeni izbori u RS: Šest kandidata u trci za predsjednika

Građani Republike Srpske danas izlaze na prijevremene izbore na kojima biraju entitetskog predsjednika između šest kandidata. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati.

Za funkciju predsjednika RS kandidovali su se: Dragan Đokanović (Savez za novu politiku), Branko Blanuša (Srpska demokratska stranka), Siniša Karan (Savez nezavisnih socijaldemokrata – Milorad Dodik), Nikola Lazarević (Ekološka partija Republike Srpske), te nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević.

Prema informacijama Centralne izborne komisije BiH, za ove izbore formirano je 2.211 biračkih mjesta, a na terenu djeluje 139 mobilnih timova putem kojih će glasati 4.767 birača.

U Centralni birački spisak, prema podacima zaključenim 3. novembra 2025. godine, upisano je 1.264.364 birača. Među njima je 20.269 birača koji glasaju putem pošte i 258 birača koji svoj glas daju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.

CIK je za ove izbore akreditovao ukupno 639 posmatrača – 515 iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija i 25 iz političkih subjekata.

Procjenjuje se da će organizacija prijevremenih izbora za predsjednika RS koštati 6.460.000 KM.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH raspisala je prijevremene izbore za 23. novembar 2025. godine nakon što je Miloradu Dodiku ukinut mandat po pravosnažnosti presude Suda BiH.