Počinje čišćenje korita rijeke Jale

Tokom oktobra u Tuzli će započeti čišćenje korita rijeke Jale, potvrđeno je iz Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla.

“Radovi na redovnom čišćenju i državanju vodotoka će započeti dana 08.10.2025. godine, a provodit će ih ovlašteni izvođač radova uz stručni nadzor Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle. Radovi obuhvataju čišćenje Moluškog potoka u mjesnoj zajednici Solina, čišćenje gornjeg toka rijeke Jale u mjesnoj zajednici Simin Han, iskop otvorenog kanala i čišćenje akumulacije u mjesnoj zajednici Mramor, te čišćenje rijeke Jale na potezu od naselja Livnica do BKC-a, mjesna zajednica Batva.” – potvrđeno je iz Službe.

Cilj ovih radova je unaprijediti stanje vodotoka, osigurati bolju protočnost, smanjiti rizik od poplava te očuvati ekosistem i okoliš. Građani se mole za strpljenje, a ujeno im je upućena i zahvalnost na podršci i saradnji tokom izvođenja radova.