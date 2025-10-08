Počinje čišćenje korita rijeke Jale

Nedžida Sprečaković
Povoljni uslovi: U toku čišćenje korita rijeke Jale
Foto:7 Grad Tuzla/ Čišćenje korita rijeke Jale

Tokom oktobra u Tuzli će započeti čišćenje korita rijeke Jale, potvrđeno je iz Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla.

“Radovi na redovnom čišćenju i državanju vodotoka će započeti dana 08.10.2025. godine, a provodit će ih ovlašteni izvođač radova uz stručni nadzor Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle. Radovi obuhvataju čišćenje Moluškog potoka u mjesnoj zajednici Solina, čišćenje gornjeg toka rijeke Jale u mjesnoj zajednici Simin Han, iskop otvorenog kanala i čišćenje akumulacije u mjesnoj zajednici Mramor, te čišćenje rijeke Jale na potezu od naselja Livnica do BKC-a, mjesna zajednica Batva.” – potvrđeno je iz Službe.

Cilj ovih radova je unaprijediti stanje vodotoka, osigurati bolju protočnost, smanjiti rizik od poplava te očuvati ekosistem i okoliš. Građani se mole za strpljenje, a ujeno im je upućena i zahvalnost na podršci i saradnji tokom izvođenja radova.

pročitajte i ovo

Vijesti

Šef britanske Komande za sigurnost granica u posjeti BiH

Istaknuto

Isplaćena sredstva za poklon bonove banovićkim prvačićima

Magazin

Zlato srušilo rekorde: Šta stoji iza rasta cijene?

Vijesti

Hrvatska počela pripreme za izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na granici s BiH

Vijesti

Agencija za nadzor osiguranja FBiH: Važan korak ka evropskim standardima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]