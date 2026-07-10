Počinje kampanja „Zlatni krug nade i snage“: Humanitarna trka i šetnja za djecu oboljelu od raka

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ i ove godine organizuje humanitarnu trku i šetnju „Zlatni krug Sparkasse“, događaj koji za cilj ima pružanje podrške djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama, kao i podizanje svijesti o malignim oboljenjima kod djece.

Manifestacija će biti održana u okviru obilježavanja Zlatnog septembra, međunarodnog mjeseca posvećenog podizanju svijesti o dječijem raku. Ovogodišnja kampanja nosi slogan „Zlatni krug nade i snage“ i trajat će od 6. augusta do 6. septembra 2026. godine.

Humanitarna trka i šetnja pokrenute su prije četiri godine na inicijativu Afana Habibovića, sportiste koji je uspješno pobijedio tumor na mozgu. Njegova životna priča postala je simbol borbe, nade i podrške mališanima koji se suočavaju s teškim dijagnozama.

Poseban doprinos ovogodišnjoj kampanji dat će ambasadori Amra Džeko i Afan Habibović, koji će svojim angažmanom i ličnim primjerom pozivati građane da se uključe u ovu humanitarnu akciju i pruže podršku djeci koja vode najvažniju životnu bitku.

Iz Udruženja ističu da kampanja ima za cilj okupiti što veći broj građana, podstaći solidarnost i skrenuti pažnju javnosti na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju djeca oboljela od raka i njihove porodice.

Humanitarna trka i šetnja i ove godine trebale bi okupiti veliki broj učesnika koji će svojim prisustvom i podrškom poslati snažnu poruku da nijedno dijete koje se bori s malignim oboljenjem ne smije biti samo.