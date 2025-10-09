Podignuta optužnica protiv dvoje Brčaka zbog zlostavljanja i iskorištavanja djece

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv Z.Đ. (72) i A.Đ. (38) iz Brčko distrikta BiH, vlasnika kuće u kojoj je 25. februara 2025. godine pronađeno 31 dijete bez roditeljskog nadzora. Optuženi se terete za više krivičnih djela.

Prema navodima iz optužnice, Z.Đ. (72) se tereti za krivično djelo neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem iz člana 358. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, kao i za zapuštanje i zlostavljanje djeteta iz člana 216. stav 1. istog zakona, u saizvršilaštvu s A.Đ. (38).

Licu A.Đ. (38) na teret se, osim saizvršilaštva u djelu zapuštanja i zlostavljanja djece, stavljaju i krivična djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 207i stav 2, te bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina iz člana 207d stav 6. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva, predmetna optužnica je tek zaprimljena u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH, te će više informacija o predmetu biti dostupno nakon odluke suda po podignutoj optužnici.

U istom saopštenju navodi se i da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio osmu optužnicu protiv S.O. (43), majke koja se sumnjiči da je grubo zanemarila roditeljsku dužnost brige o svoje četvero djece.

Ovaj slučaj, koji je izazvao veliku pažnju javnosti početkom godine, i dalje je u fazi sudskog postupka, dok se istrage o okolnostima boravka djece bez roditeljskog nadzora nastavljaju pod nadzorom nadležnih institucija.