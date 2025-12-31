Podrška domaćoj privredi: Privremeno snižene carine na 71 tarifnu oznaku

Vijeće ministara BiH donijelo je, na prijedlog Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih roba do 31. decembra 2026. godine, s ciljem podrške domaćoj privredi.

Odluka se odnosi na materijale i sirovine koje domaći proizvođači koriste kao repromaterijal u vlastitoj proizvodnji, posebno za proizvode namijenjene izvozu ili kao zamjenu za uvozne proizvode koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u potrebnim količinama i kvalitetu. Mjere su usklađene sa Zakonom o carinskoj tarifi, a donesene su na osnovu zahtjeva Vanjskotrgovinske komore BiH, entitetskih privrednih komora i privrednih subjekata iz više industrijskih sektora.

U 2026. godini odlukom je obuhvaćena 71 tarifna oznaka, od kojih je 64 preneseno iz ranije odluke, pet je brisano, dok je sedam novih. Dodatno su snižene carinske stope za četiri tarifne oznake, a izvršene su i izmjene za dvije oznake. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. januara 2026. godine, nakon objave u „Službenom glasniku BiH“.

Na istoj sjednici, Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstvo odbrane BiH, odobrilo višegodišnji projekt modernizacije i zanavljanja naoružanja i vojne opreme Oružane snage Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu nabavke specijaliziranih vozila za jedinice lake pješadije na nivou bataljona, ukupne procijenjene vrijednosti 10,03 miliona KM.

Projektom je planirana nabavka 46 specijaliziranih vozila koja će zamijeniti zastarjele oklopne transportere u upotrebi od 1970-ih godina, a njegovo finansiranje predviđeno je kroz Program višegodišnjih kapitalnih projekata za period od 2025. do 2030. godine.