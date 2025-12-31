Podrška kulturi: Vijeće ministara BiH odobrilo sredstva za 300 projekata

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je 71. izvanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za projekte kulture u 2025. godini.

Za tekući grant „Međunarodna kulturna suradnja“ izdvojeno je 320.000 KM, koja će biti raspoređena na 42 projekta kulturnih ustanova i udruženja u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno je donesena i odluka o raspodjeli sredstava iz granta „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“, u okviru kojeg je 3.097.000 KM dodijeljeno za 258 kulturnih ustanova i udruženja širom zemlje.

Iz Vijeća ministara BiH saopćeno je da je cilj ovih odluka podrška razvoju kulture i jačanje kulturne saradnje u Bosni i Hercegovini.