Podrška održivom povratku: Vlada TK odobrila 127 hiljada KM

Podrška održivom povratku nastavljena je novim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, kojom je danas odobreno ukupno 127.039,48 KM za realizaciju projekata namijenjenih prognanim osobama i povratničkim zajednicama.

Sredstva su usmjerena na projekte koji bi trebali doprinijeti boljim uslovima života povratnika, jačanju društvene i komunalne infrastrukture, kao i podršci vjerskim i lokalnim zajednicama u aktivnostima koje su važne za svakodnevni život stanovništva u tim sredinama.

Podrška održivom povratku odobrena je, između ostalog, za projekte Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno medžlisa u Modriči i Vlasenici. Dio sredstava namijenjen je i projektima na području opštine Osmaci, među kojima su nasipanje pristupnog puta poljoprivrednom zemljištu i lovačkom domu u povratničkom naselju Mahala, te sanacija vodovoda u naseljenom mjestu Kusonje.

Odlukama Vlade TK sredstva su odobrena i Gradu Lukavac za sanaciju puta u Mjesnoj zajednici Turija, kao i Općini Banovići za izgradnju prilaza i platoa u krugu džamije Mjesne zajednice Brezovača.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona ističu da se ovim odlukama nastavlja ulaganje u projekte koji povratak čine održivim, a povratničkim porodicama omogućavaju kvalitetnije, sigurnije i dostojanstvenije uslove života. Podrška održivom povratku ostaje dio politike usmjerene na očuvanje veza ljudi sa njihovim domovima i jačanje lokalnih zajednica.