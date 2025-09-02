Poljoprivrednici u FBiH apeluju da se propuste cisterne s mlijekom i kvarljiva roba

Ali Huremović
FOTO: Fena

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH drugi put od jučer uputilo je apel da se na blokiranim cestama omogući prolaz cisternama sa sirovim mlijekom i kamionima sa lako kvarljivim poljoprivrednim proizvodima. Navode da do sada nije bilo reakcije.

Iz udruženja ističu da su više puta „molili ljudski“, razumijevajući situaciju u kojoj se nalazi cestovni transport, ali očekuju i da vozači pokažu razumijevanje za stanje u kojem je domaća poljoprivreda.

– Ako se uskoro ne omogući prolaz, poljoprivredni proizvođači biće primorani da izađu na teren i pokušaju spasiti svoju robu koju mukotrpno proizvode. Još jednom apelujemo da se propuste cisterne i kamioni sa mlijekom i lako kvarljivom robom. Štete su već sada ogromne i teško nadoknadive – poručili su iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.

